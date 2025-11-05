『なにわ男子』長尾謙杜（23）の3本目になる主演映画『恋に至る病』（10月24日公開、アスミック・エース）が苦戦している。ポップバースミックス社が発表した10月26日時点の観客動員数は4万3866人、興行収入は6058万円。上映館数が227館と少なめだったこともあるが、公開初日のランキングは第16位に終わり、同月31日現在までトップ10にも入れずにいる。「なにわ男子」の命運を握る道枝駿佑の私生活…メンバーの悲報3連発でファン幻