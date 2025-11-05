山田水産は、2025年11月5日(水)より、日本橋三越本店 本館B1F「フードコレクション」にて、『山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店』の期間限定出店を開催中です。会場では、百貨店初登場となる三越限定仕様のラーメンや、無薬養鰻にこだわる自社ブランドのうなぎ商品が幅広く提供されます。 山田水産『山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店』日本橋三越本店 期間限定出店 会期：2025年11月5日(水)〜11月11日(火