「びっくりした、最新の犬型ロボットかと思った」とのつぶやきと共に、Xに投稿された写真。そこに写るのは、前脚と後脚だけを地面につき、胴体が滑らかな曲線でせり出した、まるで未来のペットロボットのようなシルエットでした。これはいったい……！？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】その正体は、イタリアングレーハウンドのプットくん。毛づくろいの最中、ちょうど頭が身体に隠れていたことで、まるで高精