日系自動車メーカーのディーラーに4年間勤務していた経験がある宇野源一と申します。私事ですが、このたび新車を購入しました。いま乗っている車を買ったのは7年前。実はついこの間3回目の車検を通したばかりだったのですが急に車への熱が上昇してしまい、検討開始から3週間で契約しました。元ディーラー勤務の私としても納得できる、かなりいい条件で契約できたため、そのノウハウを伝授します。 ◆新車購入の鉄則?：相見積もり今