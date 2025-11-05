こんにちは！ 髪質改善専門家・美容師の熊坂裕一郎ことKUMAです。全国から髪や頭皮でお悩みの方が訪れる美容院「area（エリア）」を東京都・江東区で3店舗運営しています。YouTube「美容師くまのこだわりTV」では年齢に関係なく誰でも自宅で簡単に、美しい髪になる方法を発信中です。◆秋は「抜け毛」が増える季節厳しい残暑が終わり、ようやく過ごしやすい季節がやってきました。ですが、美容師としてこの時期に多くご相談を頂く