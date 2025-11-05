今、中部エリアにて続々とオープンしている三井不動産の商業施設。2020年に「ららぽーと愛知東郷」(愛知郡)と「RAYARD Hisaya-odori Park」(名古屋市)を開業、2025年は4月に「ららぽーと安城」(安城市)を開業し、「カラフルタウン岐阜」(岐阜県岐阜市)を取得する(運営元のトヨタオートモールクリエイトの全株式を取得)など、近年脅威のスピード感で、商圏拡大を進めてきた。そこに11月4日、新たに加わったのが、アウトレットモール