2023年12月、当時30歳で東京証券取引所グロース市場へ上場し、「アパレル業界で史上最年少上場」と話題になったのが、yutoriの片石貴展社長だ。どのようにして起業し、会社を大きくしていったのか。著書『若者帝国 好きな人たちと、好きなことに熱狂して働く』（KADOKAWA）より、一部を紹介する――。yutori社長の片石貴展さん（yutori提供）■26歳で「売上高40億円＋上場」を目標に毎年、年始や年度の節目ごとに、僕は次に向かう