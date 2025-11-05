サミーネットワークスは、2025年10月から開始している『パチトモ』キャンペーンに新たなアンバサダーとして、男女問わず人気のインフルエンサー「かとゆり」が就任。新たなアンバサダーが、さらに『パチトモ』を盛り上げる。かとゆり第3弾アンバサダーには、YouTubeやInstagram、TikTokなどのSNSで話題になりSNS総フォロワー数が150万人を超える人気インフルエンサーの「かとゆり」が就任。2000年5月10日生まれで、“美人過ぎる上