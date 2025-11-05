全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2025年10月26日(日)、ダイナム滋賀彦根店屋外特設ステージにおいて、人気アニメ『東京リベンジャーズ』の佐野万次郎(マイキー)役の声優を務める林勇を招いたスペシャルトークイベントを開催した。トークイベントでマイクを握る林勇本イベントは、パチンコ・パチスロを遊技したことのない若年層に向けた、来店・遊技のきっかけづくりを目的としたもので、当日は約150人のファ