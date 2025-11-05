歌手でタレント・あのが10月28日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエル、お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスとのプライベートエピソードを語った。あの○「みんな手土産を持ってて」「プレゼント交換みたいに」以前から早瀬と食事会の約束を交わしていたあのは、「2週間前にようやくご飯行きました!」と報告。同番