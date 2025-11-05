元KAT-TUNの上田竜也さんは11月3日、自身のInstagramを更新。4人組男性アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜との写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】ふぉ〜ゆ〜ライブにカチコむ上田竜也「どーゆー状況www」上田さんは「ふぉ〜ゆ〜のLiveにカチコんでハンガーに吊し上げてきた」とつづり、1枚の写真を投稿。文字通りハンガーに吊るされたふぉ〜ゆ〜の4人の前で、赤を基調とした華やかな衣装を着た上田さんが寝そべっています。居