元テレビ朝日社員の玉川徹氏が５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。本格始動した高市政権と連立を組んだ日本維新の会について言及した。本格的な衆院本会議が４日、開かれ本格的な論戦がスタートした。この中で高市早苗首相は企業・団体献金については「各党の成り立ちや組織のありよう規模にも十分留意しつつ、真に公平・公正な仕組みとなるよう不断に検討していくことが重要だと考えています」と述べるに