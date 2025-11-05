ACLE MD4町田 1（1-1）2 メルボルン19:01キックオフ町田市立陸上競技場入場者数4,401人試合データリンクはこちら前半だけを見たらこんな結末になるとは思えない内容だった。開始まだ1分にもならないときに町田は昌子源がバックパスをミスして先制点を許す。ところがその後は一方的な町田のペース。ボールを持てば必ずシュートに結びつくほどの攻撃をみせ、24分、相馬勇紀のクロスを望月ヘンリー海輝が左足で蹴り込んで同点に