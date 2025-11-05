エルブリッジ・コルビー氏（本人提供）【ワシントン共同】米上院軍事委員会の公聴会で4日、国防総省から議会に対する情報共有が不十分だとして、与野党の議員から不満が続出した。ウィッカー委員長（共和党）は、国防総省ナンバー3のコルビー政策担当次官のチームから「情報を受け取るのに苦労している。有意義な協議ができない」と苦言を呈し、状況の改善を求めた。ウィッカー氏は、委員会がヘグセス国防長官やファインバーグ