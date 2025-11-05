あらゆる乗り物の祭典として賑々しく始まった「ジャパンモビリティショー2025」(モビショ―、会期は11月9日まで)。ブースを構えるヤマハ発動機は、どんな未来を提示しようとしているのか。社長が登場したプレスカンファレンスに参加し、会場を取材してきた。2次元と3次元のコラボレーションというド派手なパフォーマンスで開幕したヤマハのプレスカンファレス。何を語った?世界初公開の「MOTOROiD:Λ」がパフォーマンスを披露初音