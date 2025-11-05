アットホームは10月28日、「首都圏における「新築戸建」の価格動向(2025年9月)」を発表した。不動産情報サイト アットホームで消費者向けに登録・公開された首都圏(※)新築戸建の1戸あたり平均登録価格(売り希望価格)を調査・分析した。新築戸建 首都圏8 エリアにおける価格・建物面積・土地面積首都圏の新築戸建の平均価格は4,831万円で、前月比+0.1%と2カ月連続で上昇した。前年同月比は+5.6%と13カ月連続で上昇している。エリア