アメリカ南部、ケンタッキー州で貨物機が離陸直後に墜落し炎上しました。けが人が出ている模様です。【映像】離陸した直後に墜落し爆発炎上する機体CNNなどによりますと、4日午後5時ごろ、ケンタッキー州のモハメド・アリ国際空港からハワイのホノルルに向かっていた大手貨物輸送会社UPSのMD11型貨物機が、離陸した直後に墜落し爆発炎上しました。航空機は大量の燃料を積んでいたとみられていて、墜落現場の周辺には黒煙があ