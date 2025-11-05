NPBエンタープライズは5日、11月15日と16日に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」の出場選手変更を発表した。伊藤大海投手（日本ハム）がコンディション不良のため出場辞退し、石上泰輝内野手（DeNA）を追加招集すると発表した。なお、石上は背番号『44』を着ける。