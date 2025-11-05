お酒をこよなく愛するアナウンサー・宇賀なつみさんの「ほろ酔いおつまみ」。今回は、『香港麺 新記』の豚ロースの甘い黒酢炒めです。カラッと揚げたお肉を甘酸っぱいソースで炒めた、豚ロースの甘い黒酢炒め\1,080。紹興酒（グラス）\600。宇賀（以下U）今回は、リピートしまくっている大好きな香港料理屋さんを。麺もたくさん種類があるし、ほかの料理もどれも本当に美味しくて悩ましいんだけど…なかでもこの黒酢炒めは毎回、