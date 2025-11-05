国内現役最古の木造灯台「大関酒造 今津灯台」（兵庫県西宮市）で11月2日、内部が特別公開された。約200人が訪れた今津灯台一般公開〈2025年11月2日 兵庫県西宮市〉灯台の日（11月1日）にちなみ、今津灯台のほか、旧和田岬灯台、神戸メリケンパークオリエンタルホテル灯台（いずれも神戸市）、江埼灯台（淡路市）をめぐるスタンプラリーも開催され、約200人が参加した。今津灯台は酒造大手・大関が樽廻船の航海安全を祈り、