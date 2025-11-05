俳優の瀧内公美さんが、開催中の「第38回東京国際映画祭」のナビゲーターに就任しました。会期中、世界各国から集う数々の映画の魅力を発信する案内役を務めます。瀧内さん自身も今年は出演映画が7作も公開されるなど、映画と関りが深い一年になりました。それだけでなくNHK連続テレビ小説『あんぱん』や、ドラマ『放送局占拠』の好演でも注目を集めました。そんな瀧内さんに映画祭のこと、俳優業への想いなどを聞きました。