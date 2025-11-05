2025年後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）が、じわじわと人気を獲得しています。ここ数週の視聴率は連続で15％台を記録、右肩上がりに上昇した『あんぱん』の数字に迫る勢いです。『ばけばけ』は、「怪談」で知られるギリシャ生まれの作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルに、江戸時代の名残が残る明治初期に生きる市井の人々を描いた作品。小泉八雲をモデルにしたヘブンと、セツをモデルに