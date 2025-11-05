５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万１４９７円２０銭）に比べて２０００円超下落し、５万円を下回った。４万９４００円台を推移している。米ハイテク株の下落を受け、日経平均への影響度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連株の下落が目立っている。