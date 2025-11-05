日経平均株価が一時、2400円を超える大幅な値下がりとなり、5万円の節目を割り込みました。【写真を見る】日経平均株価が一時2400円を超える大幅な値下がり5万円の節目を割り込む背景にアメリカのAIブームへの警戒感きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時2400円を超える大幅な値下がりとなりました。これまで買われていたソフトバンクループなどの値下がりが目立っていて、節目の5万円を大きく割り込んでいます。背景にあ