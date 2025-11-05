＜TOTYOジャパンクラシック事前情報◇4日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞米ツアーメンバーとして馬場咲希が日本に帰ってきた。昨年は米女子下部エプソン・ツアーを戦い、今年はQシリーズ（米最終予選会）を突破して米女子ツアーに昇格。出場枠が限られた、シーズン終盤のアジアシリーズにもコマを進めた。【前夜祭写真】馬場咲希はワインレッドのドレスで登場！20歳は「去年はエプソンでやって、LPG