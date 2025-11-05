駐日ベネズエラ大使館はＳＮＳで、同国のマドゥロ大統領が亡命を画策していると報じた共同通信社を非難し、厳重に抗議すると表明した。共同通信社は、米紙マイアミ・ヘラルド電子版の報道を引用し、「アメリカの右翼メディアによるデマを何の裏付け取材も検証もしないままに引用した」との認識を示している。 カリブ海には米軍の戦艦がすでに展開しており、米海軍の最新鋭原子力空母であるジェラルド・Ｒ・フォードも