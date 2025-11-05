日銀9月議事録通商政策の影響見極める必要があるため現在の政策維持が適当 日銀議事録（9月18日-19日開催分） 通商政策の影響見極める必要があるため現在の政策維持が適当 通商政策の交渉進展などから市場センチメントは改善しているとの見方 米などの食料品価格上昇の影響は減衰していくと考えられるとの認識 輸入含む食料品価格が落ち着いてくることに伴い消費者物価上昇は徐々に低下へ 価格上昇が想定以上に長引く可