栃木県小山市の住宅に3人組の男が押し入り、住人の女性の顔を棒のようなもので殴るなどして逃走しました。【映像】「外国人3人がガラスを割った」住宅に男3人押し入る4日午後10時半ごろ、小山市大川島の住宅で「外国人3人がガラスを割った」と110番通報がありました。警察によりますと、家族4人で寝ていたところ、3人組の男が玄関の引き戸を壊すなどして押し入り、住人の女性（69）の顔や腕を棒のようなもので殴るなどして逃