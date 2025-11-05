Î¹¤òÄÌ¤·¤Æ¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬37ºÐÈÖÁÈºÇÇ¯Ä¹¤Î¥ª¥¯¥ÆÃË»Ò¤«¤é¥¬¥Á¹ðÇò¤µ¤ì¡¢ÀµÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¥¯¥ÆÃËÀ­¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤ëÇú¥â¥Æ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê¶»¸µÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤â¡Ë¡Ø¥é¥Ö¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤òµá¤á¤ë¥é¥Ö¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¡¢¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¥Þ¥Í¡¼¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢»öÁ°¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤¿ÃË½÷10Ì¾¤¬¡¢¼«¤é¤¬Áª¤ó¤À"ÀµÂÎ"¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç8Æü´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢