千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。11月2日（日）の同番組では、人気芸人が“衝撃事実”をメディア初告白する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴが芸人たちの悩みを占い、アドバイスを授ける新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。オズワルドの伊藤俊介が「りなぴっぴの館」を訪れ、アドバイスを受けることに。©AbemaTV,Inc.