大阪府吹田市にある日本万国博覧会記念公園にある「国立民族学博物館」（写真：国立民族学博物館提供）【写真】「民博」のマニアックすぎる展示国立民族学博物館、通称、民博（みんぱく）。文化人類学と民族学をテーマにした世界最大級の博物館だ。研究者たちが世界中から集めてきた、生活や儀式で使う用具、民具、民族衣装を34万7000点！（※2025年3月31日現在）も所蔵し、うち1万2000点を本館展示（いわゆる常設展示）している。