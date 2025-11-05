警察によりますと、5日の午前7時20分ごろ、新庄市福田地内（ふくだのやまあじさい保育園付近）でクマ1頭（体長およそ1メートル）の目撃情報がありました。 クマは西の方に走り去っているとのことですが、近くに潜んでいる可能性もあります。近くの人や、福田の工業団地で作業する人は十分に注意してください。 警察は「クマを目撃した際は、速やかに行政機関に連絡するか、110番通報をお願いします」としています。