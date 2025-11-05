きのうも山形県山形市でクマの目撃などが相次いだ。 【画像】高堂の住宅地ここに痕跡が 4日（火曜）午後8時10分頃大字山寺地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃 4日（火曜）午後5時15分頃高堂一丁目地内の路上にてクマのフンを確認 4日（火曜）午後5時頃大字滑川地内の路上にてクマのフンを確認 高堂ではクマのフンが見つかっているが、この場所は幼稚園から100メートル程度、小学校や地区の集会所も近くにあり、市