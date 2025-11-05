左から松田洋治、松田 凌 舞台『スタンダード・ショート・ロングドロップ』が2026年1月14日(水)から すみだパークシアター倉で上演される。出演は松田洋治、松田凌。 『スタンダード・ショート・ロングドロップ』は、イギリスの劇作家レイチェル・ガーネットの戯曲で、2023年のエディンバラ・フェスティバル・フリンジで初演され、同年にはロンドン・カムデンのThe Vanguard Theatr