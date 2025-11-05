コヴェントリー（イングランド2部）に所属するMF坂元達裕が、リーグ戦3試合連続ゴールを記録した。チャンピオンシップ第14節が4日に行われ、コヴェントリーはシェフィールド・ユナイテッドと対戦。坂元が3試合連続で先発出場を果たした一戦は、25分にコーナーキックから先制を許したが、49分にロングスローのこぼれ球に反応した坂元が左足を振り抜いて同点弾を挙げた。なお、坂元にとってはリーグ戦3試合連発となる今季4点目と