ブラックバーンに所属する大橋祐紀が、4日に行われたチャンピオンシップ第14節ブリストル・シティ戦で、今季3点目を記録した。ブラックバーンはここまで1試合未消化の状況で、4勝1分7敗と黒星が先行しているが、直近は今季初の連勝を記録するなど調子を取り戻しつつある。今節は、6勝4分3敗の成績を残すブリストル・シティのホームに乗り込む。ブラックバーンに所属する大橋と森下龍矢は先発に名を連ね、ブリストル・シティに