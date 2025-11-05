5日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比175ポイント安の2万9685ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9895.3ポイントに対しては210.3ポイント安。 株探ニュース