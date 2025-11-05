イギリス国防省は最新の分析で、2022年のウクライナ侵攻開始以降、ロシア軍の死傷者がおよそ114万人にのぼる可能性があると指摘しました。イギリス国防省は4日、最新の分析をSNSで発表し、2022年のウクライナ侵攻以降、ロシア軍の死傷者はおよそ114万人にのぼる可能性があるとしています。このうち約35万3000人はことし死亡したとみられています。ロシア軍の1日あたりの平均死傷者数は、ことし10月に1008人と、9月の950人から増加