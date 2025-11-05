4日（現地時間）、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でパリ・サンジェルマン（PSG）とバイエルン・ミュンヘンが対戦し、2-1でバイエルンが勝利した。ともにリーグフェーズでは開幕から3連勝中の両チームの対戦は、バイエルンが前線からの積極的な守備で先手を奪う。4分、敵陣でのボール奪取からのカウンターの流れでPSG守備陣の背後に抜け出したマイケル・オリーセがシュートを放ち、これを防がれた後のこぼれ球