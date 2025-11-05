AARは、HAECOグループからHAECO Americasを買収した。買収額は7,800万米ドル。AARは主要顧客と8億5,000万米ドル以上の複数年契約を獲得し、2つの施設で提供可能なサービスはほぼ完売状態となった。HAECO Americasは、AARに次いで北米2位の航空機の整備・修理・オーバーホール（MRO）事業者。ノースカロライナ州グリーンズボロとフロリダ州レイクシティに2つの施設を有する。AARは今後、マイアミとオクラホマシティの施設を拡充する