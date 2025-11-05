台風第25号(カルマエギ)2025年11月05日06時45分発表 【画像】近くダブル台風に進路は 05日06時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯11度05分 (11.1度)東経119度25分 (119.4度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)中心気圧    970 hPa中心付近の最大風速 &#1