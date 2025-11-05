瀬戸内警察署 妹の首に刃物を突き刺して殺害しようとしたとして、瀬戸内市の男(20)が5日、逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、瀬戸内市邑久町山田庄の無職の男（20）です。警察の調べによりますと、男は、4日午後3時ごろから午後3時30分ごろまでの間に自宅で、同居中の妹（19）の首に刃物を突き刺して殺害しようとした疑いが持たれています。妹は首にけがをしましたが、命に別状はありません。警察は、凶