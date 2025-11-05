モデルのゆうちゃみこと古川優奈（24）が5日までに自身のインスタグラムを更新。遊び心あふれる“近影”を披露した。「流行りやってみた」と書き出したゆうちゃみ。「aiすごwww」とつづって、話題の写真加工アプリで作成したAI画像をアップした。ファンからは「めっちゃ奇麗」「可愛すぎる」「待ち受けやわ」「美しいです」「ゆうちゃみ可愛すぎー」「結婚しとくれ」「肌が美しい白さだから、ブラックの衣装と粉雪が合います