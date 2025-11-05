女性らしさとヴィンテージムードを融合させた人気ブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」が、2025年冬コレクションを発表。テーマは“Moments in CINEMA”。まるで映画のワンシーンのように、今この瞬間をドラマティックに彩るスタイルを提案。公式オンラインサイトおよびUSAGI ONLINEでは、11月4日(火)12:00よりビジュアルを公開し、同時に予約受付がスタート。 テーマは“Moment