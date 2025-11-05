来年大阪で開かれる「全国豊かな海づくり大会」に向けて、警察の担当課が発足しました。４日に大阪府警に発足したのは、来年１１月に岸和田市と泉佐野市で開催される「全国豊かな海づくり大会」の警備や交通対策を担う部署です。１９８１年にはじまった「全国豊かな海づくり大会」は水産資源の保護や河川の環境保全の大切さを呼びかけていて天皇皇后両陛下も出席されます。（大阪府警・岩下剛本部長）「万博の安全・安心を