タイガースは4日（日本時間5日）、ジャック・フラーティ投手（30）が残留すると発表した。フラーティは昨季もタイガースでプレーしていたが、シーズン途中にドジャースに移籍し、ド軍の4年ぶりとなる世界一に貢献。28試合、計162回を投げ13勝7敗、防御率3・17だった。昨シーズン後にFAとなり、本人が望んでいた長期契約は得られず、タイガースと2年総額3500万ドル（当時約52億8500万円）で合意した。今季は31試合に先発し