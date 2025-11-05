東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値176.44高値177.73安値176.10 179.04ハイブレイク 178.39抵抗2 177.41抵抗1 176.76ピボット 175.78支持1 175.13支持2 174.15ローブレイク ポンド円 終値200.09高値202.75安値199.88 204.80ハイブレイク 203.78抵抗2 201.93抵抗1 200.91ピボット 199.06支持1 198.04支持2 196.19ロ&#1254