東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.77高値8.92安値8.75 9.05ハイブレイク 8.98抵抗2 8.88抵抗1 8.81ピボット 8.71支持1 8.64支持2 8.54ローブレイク シンガポールドル円 終値117.49高値118.27安値117.31 119.03ハイブレイク 118.65抵抗2 118.07抵抗1 117.69ピボット 117.11支持1 116.73支持2 116.15ローブレイ