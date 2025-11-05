東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6490高値0.6541安値0.6481 0.6587ハイブレイク 0.6564抵抗2 0.6527抵抗1 0.6504ピボット 0.6467支持1 0.6444支持2 0.6407ローブレイク キーウィドル 終値0.5644高値0.5710安値0.5635 0.5766ハイブレイク 0.5738抵抗2 0.5691抵抗1 0.5663ピボット 0.5616支持1 0.5588