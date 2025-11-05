[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節 リバプール 1-0 R・マドリー]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は4日、リーグフェーズ第4節を行い、リバプール(イングランド)がレアル・マドリー(スペイン)を1-0で破った。前半から再三にわたってGKティボー・クルトワのスーパーセーブに阻まれていたが、後半16分にセットプレーからMFアレクシス・マック・アリスターが先制弾。このゴールを最後まで守り切り、今大会3勝目を手にした。一方、こ